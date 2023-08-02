70 % انخفاض أرباح «بي.بي» في الربع الثاني

المصدر: لندن - رويترز

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أعلنت شركة بي.بي أرباحاً قدرها 2.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام، وهو ما جاء دون التوقعات وبانخفاض نسبته 70% عن الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لانخفاض أسعار الوقود وضعف تجارة النفط.

غير أن شركة الطاقة العملاقة رفعت توزيعات الأرباح النقدية 10%. وأعلنت الشركات المنافسة شل وإكسون موبيل وشيفرون وتوتال إنرجيز انخفاضاً حاداً في الأرباح الفصلية هي الأخرى الأسبوع الماضي.

وجاء صافي الدخل أقل من التوقعات بأن يبلغ 3.5 مليارات دولار، بحسب استطلاع أجرته الشركة لآراء المحللين.

وانخفض من 8.5 مليارات دولار قبل عام ومن 5 مليارات في الربع الأول. ورفعت بي.بي توزيعات الأرباح النقدية 10% إلى 7.27 سنتات للسهم، وهي الزيادة الرابعة منذ خفضها إلى النصف في أعقاب تفشي جائحة كوفيد قبل ثلاث سنوات.

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