أسهم عمالقة التكنولوجيا تحلّق إلى مستويات جديدة

المصدر: دبي - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى منذ بداية 2023، وكان شهر يوليو هو الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة من المكاسب الشهرية.

وأوضحت النتائج الفصلية للقطاع - بما في ذلك أسهم مثل «ألفابت» و«ميتا بلاتفورمز» - أن شركات التكنولوجيا الكبيرة تواصل التمتع بأسس قوية.

وارتفع مؤشر «ناسداك 100» 3.8% خلال يوليو، محققاً مكاسب للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول فترة صعود له منذ أغسطس 2020. كما زاد المؤشر 44% منذ بداية 2023، وكان الهوس المحيط بالذكاء الاصطناعي هو الدافع الأساسي وراء تحقيق هذه المكاسب.

انفيديا

وارتفع سهم شركة «انفيديا» صانع الرقائق في يوليو بأكثر من 10%، مسجلاً قفزة قوية منذ بداية العام بنسبة 226%.

«أبل»

تعد شركة «أبل» أكبر مكون في مؤشر «ناسداك 100»، وتشكل نحو 12% من وزن المؤشر. وارتفع سهم صانعة هواتف «أيفون» 1.3% خلال يوليو، ليكون الشهر الإيجابي السابع لها على التوالي، والفترة الأطول منذ عام 2014. كما ارتفع السهم بأكثر من 50% منذ بداية 2023.

«أمازون»

تحقق شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية الضخمة أداءً جيداً على مدى فترة طويلة. ارتفعت أسهمها بنسبة 2.6% خلال يوليو، مقتنصة مكاسب للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول فترة صعود لها منذ 2018. كما ارتفع سهم «أمازون» 60% تقريباً منذ بداية 2023.

«ميتا»

ولعل الأكثر بروزاً، هو سهم «ميتا بلاتفورمز» الذي ارتفع 12% في يوليو، وهو الشهر الإيجابي التاسع له على التوالي.

كما أن هذه هي أطول سلسلة مكاسب شهرية مسجلة للشركة الأم لموقع «فيسبوك»، والتي أعلنت الأسبوع الماضي عن تحقيق نتائج ربع سنوية قوية وقدمت توقعات متفائلة بالصعود، كما ارتفع سهم «ميتا» بأكثر من 155% منذ بداية العام.

«ألفابيت»

وارتفعت أسهم «ألفابيت» الشركة الأم لـ«جوجل» بأكثر من 10% خلال يوليو، لتحقق زيادة بنسبة 48% منذ بداية العام.

مايكروسوفت

ورغم تراجع سهم مايكروسوفت 0.61% خلال شهر يوليو، إلا أن السهم حقق ارتفاعات قوية منذ بداية العام، مرتفعاً 32%.

شركات

ومن بين كبرى الشركات الرابحة، قفز سهم «نتفلكس» 48% منذ بداية العام، بعدما تراجع في يوليو 0.5%.

كما ارتفعت أسهم «بي دي دي هولدينغز» (PDD Holdings) بنسبة 30% خلال يوليو، في حين صعدت «جيه دي دوت كوم» (JD.com) بنحو 21%. وحققت الشركتان أعلى ربح عند التقييم بالنسبة المئوية بين الشركات المدرجة على مؤشر «ناسداك 100» خلال يوليو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز