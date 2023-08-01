النفط يبدأ أغسطس على تراجع بعد ارتفاع الأسعار في يوليو

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط مؤشرات على جني الأرباح بعد أن ارتفعت في يوليو عندما راهن المستثمرون على تراجع الإمدادات عالمياً ونمو الطلب في النصف الثاني من العام.

وخلال التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر إلى 84.86 دولاراً للبرميل منخفضة 57 سنتاً. ووصلت، الاثنين، تسوية عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها منذ 13 أبريل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.21 دولاراً للبرميل منخفضاً 59 سنتاً عن سعر التسوية في الجلسة السابقة عندما بلغ أعلى مستوى منذ 14 أبريل.

وأظهرت أحدث البيانات من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، أن الطلب على الوقود ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» أيضاً أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي.

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