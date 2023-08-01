أرباح بنك «إتش إس بي سي» تقفز 89% إلى 8.7 مليارات دولار

المصدر: لندن - (د ب ا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع بنك إتش إس بي سي البريطاني من توقعاته بالنسبة لعام 2023 بأكمله، عقب أن سجل ارتفاعاً كبيراً في نتائج الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وأعلن البنك أن أرباحه خلال الربع الثاني قبل حساب الضرائب ارتفعت بنسبة 89% لتصل إلى 8.77 مليارات دولار مقارنة بـ 4.64 مليارات دولار العام الماضي. وبلغت الأرباح بعد حساب الضرائب 7.05 مليارات دولار بارتفاع بنسبة 28% مقارنة بـ 5.50 مليارات دولار العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 36% لتسجل 16.71 مليار دولار مقارنة بـ 12.24 مليار دولار.

ورفع البنك من توقعاته بالنسبة لعام 2023، حيث يتوقع تحقيق صافي إيرادات فوائد أعلى من 35 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز