«أوبر» تسجل أول أرباح تشغيلية فصلية

المصدر: دبي - بلومبرج

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سجلت شركة «أوبر تكنولوجيز» صافي دخل أفضل من المتوقع، مدعوماً بعدد ركاب قياسي، مما يقدم دليلاً على أن عملاقة خدمة تأجير السيارات تتجاوز رسمياً ماضي الشركة الناشئة التي تحرق النقد، وتحقق تقدماً بأهداف الربحية.

وسجلت الشركة أول أرباح تشغيلية على الإطلاق وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بقيمة 326 مليون دولار، بتدفقات نقدية حرة بقيمة 1.14 مليار دولار.

وارتفعت الأسهم بنحو 3.7% في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك. وحققت الشركة صافي دخل قدره 394 مليون دولار في الربع الثاني، متجاوزاً بكثير توقعات المحللين بتسجيلها صافي خسارة بقيمة 49.2 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مكاسب غير محققة في استثمارات الأسهم.

وتوقعت «أوبر» أن يصل إجمالي الحجوزات إلى نطاق 34 مليار دولار إلى 35 مليار دولار في الربع الحالي، على أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 975 مليون دولار إلى 1 مليار دولار، وكلاهما تجاوز توقعات المحللين.

أعلنت الشركة أيضاً أن المدير المالي نيلسون تشاي سيتنحى بدءاً من 5 يناير، وهو ما يمثل واحدة من أكثر المغادرات رفيعة المستوى منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في 2019. ويجري البحث عن بديل له.

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