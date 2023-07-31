هونغ كونغ تتوقع نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ

المصدر: هونغ كونغ - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن وزير مالية هونغ كونغ بول تشان، أمس، أنه من المرجح نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تشان قال إن المدينة تواجه تحديات تشمل تشديد الأحوال المالية العالمية وتصاعد شعبية مدينة شينزين كمقصد سياحي وتغير سلوك المستهلكين فيما يتعلق بتقليص الإنفاق في المساء.

وأضاف أنه على الرغم من أن الصادرات والسوق المالية سوف تبقى تحت الضغط، فإن مبيعات التجزئة وقطاع المطاعم مستمرة في التعافي بصورة جيدة. يذكر أن إجمالي الناتج المحلي في هونغ كونغ نما بـ2.7 % خلال الربع الأول من العام، فيما يعد أول نمو يتم تسجيله منذ أكثر من عام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز