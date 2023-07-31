الكشف عن سياسات جديدة لاستعادة الاستهلاك في الصين اليوم

المصدر: بكين - د ب أ

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تعتزم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين عقد مؤتمر صحافي اليوم ببكين يتعلق بإجراءات استعادة الاستهلاك وزيادته، بحسب ما ورد في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» أمس بأنه من المقرر أن يقدم لي تشونلين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ومسؤولون من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة وإدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين، الإجراءات الجديدة، والرد على أي أسئلة من جانب الصحافيين.

وكانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قالت 18 يوليو الجاري،إن البلاد ستطبق سياسات جديدة لاستعادة الاستهلاك وزيادته.

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