«علي بابا كلاود» تتيح الوصول إلى التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

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تمكّن علي بابا كلاود المؤسسات من استخدام مختلف النماذج اللغوية الضخمة لتخصيص قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر المحرك الموجه AnalyticDB.

وعبر إطار مبتكر للتكامل، يمكن للمؤسسات إدراج المعرفة القطاعية المتخصصة في قواعد البيانات الموجهة لديهم، مما يتيح لهم إنشاء وإطلاق تطبيقات مبنية على الذكاء الاصطناعي التوليدي في وقت قد لا يتجاوز 30 دقيقة.

قد يكون إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي خاصة بالمؤسسة باستخدام بيانات تدريبية دقيقة جهداً عالي التكلفة. لكن يقلل الحل المتكامل المدعوم بمحرك AnalyticDB الموجه بفعالية من العتبات المالية والتقنية مع توفير حماية قوية للبيانات على مستوى المؤسسة قائمة على الحوسبة السحابية عبر منصة إدارة قاعدة البيانات من علي بابا كلاود.

وتم استخدام AnalyticDB لدعم طلب العملاء في سيناريوهات تشمل البحث عن النص والصور على منصات التجارة الإلكترونية بدقة محسنة.

وأشارت في-في لي، رئيسة قسم أعمال منتجات قواعد البيانات لدى علي بابا كلاود إنتليجنس: «مع إدراك المؤسسات حول العالم لأفضل سبل اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدامه، نشهد طلباً متزايداً من عملائنا على خدمات قواعد البيانات التي يمكنها دعم إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي فعالة وقابلة للتوسعة وبكلفة معقولة وقابلة للتخصيص عن طريق قاعدة البيانات التحليلية AnalyticDB التي حدّثناها، يمكن للمؤسسات حالياً الاستفادة من نماذج ذكاء اصطناعي توليدي مصممة باستخدام قاعدتها المعرفية الخاصة».

كما عملت علي بابا كلاود على تحديث منصتها المتكاملة القائمة على الحوسبة السحابية لإدارة وخدمة البيانات عبر تقديم منصة ApsaraDB للمعالجة التحليلية والمعاملات الهجينة، والتي تعد حلاً ديناميكياً يدمج قاعدة البيانات القائمة على الحوسبة السحابية PolarDB.

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