علماء صينيون يحددون رمزاً وراثياً لزيادة محصول الأرز

المصدر: وام

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نجح فريق بحثي جامعي من وسط الصين في تحديد رمز وراثي مهم لتعزيز محصول حبوب الأرز بنسبة 7 إلى 15 في المائة.

وأثبت الفريق، من جامعة "هواتشونغ للزراعة" (Huazhong Agricultural)، أن الواسم الجيني في الأرز "جي واي 3" قد يعزز محصول الحبوب بأكثر من 20 بالمائة إذا تم التلاعب به من خلال المسار المكون من خطوتين، ويمكن أن يؤدي إدخال "سي جي 3" إلى زيادة محصول الحبوب لكل قطعة أرض بنسبة 7.4 بالمائة إلى 16.3 في المائة في جميع أنواع الأرز التي تم فحصها.

ونشرت مجلة نيتشر جينيتكس نتائج البحث يوم الخميس ..ويسعى الصينيون، الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأرز إلى إيجاد طرق لزيادة الإنتاج منذ سنوات ..فزراعة أصناف الأرز عالية الإنتاج والجودة ليست فقط موضوعًا مهمًا في مجال البحث العلمي، ولكنها تتعلق أيضًا بالأمن الغذائي.



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