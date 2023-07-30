فتح تحقيق بسبب وضع علامة «X» فوق مقر «تويتر»

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

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فتحت مدينة سان فرانسيسكو شكوى وبدأت تحقيقاً في علامة «X» العملاقة التي تم تثبيتها، الجمعة، على مبنى وسط المدينة والمعروف سابقاً باسم مقر «تويتر»، حيت يواصل مالك الشركة الجديد، إيلون ماسك، تغيير العلامة التجارية لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وأعلن الملياردير، الذي اشترى منصة «تويتر»، تغيير الاسم هذا الأسبوع. وحاول إزالة علامة تويتر الشهيرة والطائر الأزرق يوم الإثنين، ولكن تم إيقاف العمال لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالت إدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو إن ماسك سيحتاج إلى تصاريح لتغيير اللافتة، وقال متحدث باسم الإدارة إن ماسك لا يزال بحاجة إلى تصاريح للتأكد من أن أي شيء أقيم على المبنى سليم ومثبت بأمان.

وقال بارتيك هنان، المتحدث باسم إدارة فحص المباني، في وقت سابق هذا الأسبوع إن أي حروف أو رموز بديلة ستتطلب تصريحاً لضمان الاتساق مع الطبيعة التاريخية للمبنى وللتأكد من أمان اللافتة.

ويتطلب وضع لافتة على مبنى أيضاً تصريحاً، بحسب ما قاله هنان. وأفاد هنان في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة «رويترز»، بأن مراجعة التخطيط والموافقة عليه ضروريان أيضاً لتثبيت هذه اللافتة، مضيفاً إن المدينة فتحت شكوى وبدأت تحقيقاً.

وكشف ماسك النقاب عن شعار «X» الجديد ليحل محل الطائر الأزرق الشهير على «تويتر» إذ يعيد تشكيل منصة التواصل الاجتماعي التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار، العام الماضي. وبدأ «X» الظهور في الجزء العلوي من إصدار سطح المكتب من «تويتر» الإثنين الماضي.

وطالما كان ماسك مفتوناً بالحرف «X» وأعاد بالفعل تسمية اسم شركة «تويتر» إلى «X Corp». بعدما اشتراه في أكتوبر. وأحد أطفاله يسمى «X». الاسم الفعلي للطفل هو مجموعة من الحروف والرموز. وفي سلسلة من المنشورات في حساب تويتر الخاص به، قال مالك الشركة إنه يتطلع إلى إجراء التغيير في جميع أنحاء العالم.

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