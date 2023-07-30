وسائط إعلام صينية: إدراج «آنت» مستبعد على المدى القصير

المصدر: بكين - رويترز

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نقلت وسائط إعلام رسمية في الصين عن مصادر مقربة من جهات تنظيمية أن إدراج آنت جروب المدعومة من جاك ما بالبورصة أمر مستبعد على المدى القصير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت «آنت جروب» إعادة شراء أسهم بشكل مفاجئ جعلت قيم عملاق التقنيات المالية 78.54 مليار دولار، وهي قيمة أقل بكثير من 315 مليار دولار حاولت التسويق لها في الطرح العام الأولي المعلق.

وتقدر قيمة مجموعة «آنت» بـ78.5 مليار دولار، ما يعني أنها عانت تدهوراً حاداً في قيمتها السوقية، بلغت 75%، بالمقارنة بـ315 مليار دولار، وهي قيمتها السوقية في الاكتتاب العام الأولي الذي أجرته المجموعة لأسهمها قبل حملة بكين التنظيمية التي انطلقت في سنة 2020.

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