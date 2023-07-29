عضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي: أي زيادة للفائدة في سبتمبر ستكون الأخيرة

المصدر: فرانكفورت - د ب ا

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أكد يانيس ستورناراس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن أي زيادة جديدة للفائدة الأوروبية سبتمبر المقبل ستكون الأخيرة في الدورة الحالية لتشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو.

وقال ستورناراس في مقابلة مع موقع «كابيتال دوت جي.آر» اليوناني: يبدو الأمر وكأننا اقتربنا تماماً من نهاية زيادات أسعار الفائدة. على أية حال، أعتقد أنه ستكون هناك زيادة واحدة جديدة، ولكن أرى أنه سيكون من الصعب أن تكون في سبتمبر.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ستورناراس محافظ البنك المركزي اليوناني قوله إنه يجب استمرار أسعار الفائدة عند ذروتها لشهور تالية عدة.

يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي أول من أمس رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4.25 %. وهذه تاسع مرة على التوالي يسعى فيها البنك المركزي لمكافحة التضخم المستمر في منطقة اليورو. وقد وافق مجلس المحافظين بالبنك على رفع معدل الفائدة أول من أمس في فرانكفورت.

في المقابل، قال بيتر كازيمير عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن قرار مجلس المحافظين بزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لن يكون كافياً لإنجازه مهمة البنك في السيطرة على معدل التضخم المرتفع.

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