تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي

المصدر: واشنطن - رويترز

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سجل التضخم السنوي تباطؤاً ملموساً بالولايات المتحدة في يونيو، الأمر الذي قد يُعجل بإنهاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينيات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن التضخم، بمقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 0.2 % الشهر الماضي بعدما زاد 0.1 % في مايو .

وفي 12 شهراً حتى يونيو ، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3 % وهذه أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021، وجاءت عقب زيادة 3.8 % في مايو.

وباستبعاد البنود المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2 % في يونيو بعدما زاد 0.3 % في الشهر السابق. وقالت وزارة التجارة أيضاً إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، زاد 0.5 % الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات مايو بالرفع لتظهر نمو الإنفاق 0.2 % بدلاً من 0.1 % حسبما ورد سابقاً. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الإنفاق 0.5 % .

وزاد إنفاق المستهلكين 1.6 % على أساس سنوي في الربع الماضي انخفاضاً من 4.2 % بين يناير ومارس. وكانت الزيادة كفيلة بالإسهام في تعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4 % في الربع الماضي من معدل 2 % المعلن في الربع الأول من العام الجاري.

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