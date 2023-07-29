الشركة المصنعة لنصف إنتاج العالم من الشرائح الدقيقة «عازمة على البقاء بتايوان»

المصدر: تايبيه - أ ف ب

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أعلنت شركة تصنيع أشباه الموصلات العملاقة «تي إس إم سي» TSMC أنها عازمة على «إبقاء جذورها في تايوان» لدى إطلاقها منشأة ضخمة شمالي الجزيرة أمس تهدف إلى تطوير الشرائح الإلكترونية الدقيقة الأكثر تقدّماً في العالم.

وتسيطر «الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات» على أكثر من نصف إنتاج العالم من الشرائح الدقيقة التي تعد شريان حياة الاقتصاد العالمي الحديث إذ تشغّل كل شيء من ماكينات القهوة والهواتف الذكية وصولاً إلى السيارات والصواريخ.

وعلى غرار منشأة البحث والتطوير الجديدة، يتركّز الجزء الأكبر من قاعدة التصنيع التابعة لشركة TSMC في مدينة سين شو حيث تنتج المنشآت المتطوّرة شرائح سيليكون صغيرة للغاية ازداد الطلب عليها بشكل كبير، وخصوصاً في ظل ازدهار التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أخيراً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة TSMC مارك ليو إن المركز «سيطوّر تكنولوجيا رائدة عالمياً في قطاع أشباه الموصلات على نحو أنشط من أجل استكشاف تكنولوجيا النانومترين و1,4 نانومتر وحتى أصغر». وتعمل الشركة جاهدة لبدء الإنتاج بكميات كبيرة لشريحة 1,4 نانومتر (أي أصغر من جزء من ظفر الإصبع) لتتفوق على منافستها سامسونغ، ثاني أكبر منتج في العالم.

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