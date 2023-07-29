تراجع التضخم في فرنسا لأقل مستوياته منذ 17 شهراً

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الجمعة تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في فرنسا خلال يوليو الحالي إلى أقل مستوياته منذ حوالي سنة ونصف، على خلفية تراجع أسعار الطاقة بشكل أساسي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي "آنسي".

في الوقت نفسه أظهر تقرير رسمي آخر استمرار تراجع أسعار المنتجين (الجملة) خلال يونيو الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو الحالي بنسبة 3ر4% سنويا مقابل 5ر4% خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه جاءت قراءة المؤشر خلال الشهر الحالي عند أقل مستوياتها منذ فبراير 2021، عندما ارتفع بنسبة 6ر3% فقط.

وجاء التراجع الجديد في معدل التضخم بفضل الانخفاض السنوي الجديد لأسعار الطاقة وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والسلع المصنعة.

وعلى أساس شهري استقرت أسعار المستهلك خلال يوليو الحالي عند نفس مستواها في يونيو الذي سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 2ر0%.

وبلغ معدل التضخم السنوي في فرنسا خلال الشهر الحالي وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 5% مقابل 3ر5% خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم الشهري صفر في المئة مقابل 2ر0% خلال يونيو الماضي.

وفي تقرير منفصل ذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة تراجع خلال يونيو الماضي بنسبة 1ر1% شهريا بعد تراجعه بنسبة 5ر1% خلال مايو الماضي.

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