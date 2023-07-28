ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام في ألمانيا إلى مستوى قياسي

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع إجمالي الدين العام في ألمانيا خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 368ر2 تريليون يورو (596ر2 تريليون دولار) في العام السابق، وهو ما يعادل 28164 يورو لكل فرد في ألمانيا.

يذكر أن إجمالي الميزانية العامة تشمل ميزانيات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات ونظام التأمين الاجتماعي وكل الميزانيات الإضافية.

وفي نهاية 2022، ارتفع الدين العام لألمانيا بنسبة 2% أو ما يعادل 1ر47 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

جاءت الزيادة في الدين العام نتيجة ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية والحكومات البلدية، في حين نجحت حكومات الولايات ونظام التأمين الاجتماعي في خفض ديونها.

وبنهاية العام الماضي وصلت ديون الحكومة الاتحادية إلى 4ر1620 مليار يورو بزيادة قدرها 9ر71 مليار يورو بما يعادل 6ر4% سنويا، وارتفع نصيب الفرد من الدين الاتحادي إلى 19272 يورو.

في المقابل تراجع إجمالي ديون الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية بمقدار 7ر31 مليار يورو بما يعادل 5% سنويا، لتصل إلى 9ر606 مليارات يورو. ويصل نصيب الفرد من هذه الديون إلى 7218 يورو.

وزادت ديون البلديات والروابط البلدية في ألمانيا بمقدار 9ر6 مليارات يورو بنسبة 1ر5% سنويا، ليصل نصيب الفرد منها إلى 1809 يورو.

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