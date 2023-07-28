10.9 مليارات يورو أرباح «ستيلانتيس»خلال النصف الأول

المصدر: أمستردام - البيان

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سجلت مجموعة «ستيلانتيس»خلال النصف الأول من العام الجاري إيرادات صافية 98.4 مليار يورو بنمو نسبته 12 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 ويعود ذلك بالأساس لزيادة الشحنات الإجمالية.

وبلغ العائد التشغيلي المعدل 14.1 مليار يورو، وهو ارتفاع بنسبة 11 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، مع نسبة هامش قوية بلغت 14.4 %.

ووصلت الأرباح الصافية إلى 10.9 مليارات يورو، وهو ارتفاع بنسبة 37 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وبلغت السيولة النقدية الحرة الصناعية 8.7 مليارات يورو، ما يعادل ارتفاعاً بمقدار 3.3 مليارات يورو مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وأكد أداء النصف الأول أن النتائج القياسية تتيح الاستمرار في الاستثمارات الاستراتيجية لدفع التحول إلى الحياد الكربوني بشكل مستدام. كما أظهرت ارتفاع المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والسيارات الكهربائية طويلة المدى (LEV) العالمية بنسبة 24 % على أساس سنوي لتصل إلى 169 ألف وحدة، و 28 % على أساس سنوي لتصل إلى 315 ألف وحدة، على التوالي.

وحصلت «ستيلانتيس» على المركز الثالث في مبيعات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) في السوق الأوروبية، والمركز الثاني في سوق الولايات المتحدة لمبيعات والسيارات الكهربائية طويلة المدى (LEV).

وقامت الشركة بشراء أسهم بقيمة 0.7 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023، وتتوقع إكمال برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار يورو الذي تم الإعلان عنه قبل نهاية عام 2023.

وتستمر شركة «ستيلانتيس» في تقديم قيمة مضافة عبر مجموعة من الجوانب، حيث حققت نمواً قوياً وسجلت أرقاماً قياسية جديدة في الإيرادات الصافية والعائد التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والأرباح الصافية، في حين تواصل مرحلة تحول المنتجات بتكلفة فعالة نحو مركبات كهربائية ومعرّفة بالبرمجيات عبر 14 من العلامات التجارية الشهيرة لديها. وعلى الرغم من التحديات في بيئة العمل، إلا أن «ستيلانتيس» تواصل تنفيذ خطة Dare Forward 2030 الجريئة.

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