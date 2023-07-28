أرباح بنك «بي إن بي» تتراجع 5% لكنها تتجاوز التوقعات

المصدر: باريس - وكالات

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تفوقت نتائج أكبر بنك في منطقة اليورو BNP Paribas على التقديرات في الربع الثاني، حيث قامت أعمال تمويل ديون الشركات بتعويض التراجع في تداول الأوراق المالية.



وانخفض صافي دخل البنك الفرنسي 4.9% في يونيو إلى 2.81 مليار يورو ولكن تفوق على التوقعات التي كانت عند 2.49 مليار يورو.



وأكد البنك أن برنامج إعادة شراء الأسهم للمجموعة بقيمة 5 مليارات يورو سيستمر كما هو مخطط له، مضيفاً إنه تمت الموافقة على الشريحة الثانية البالغة 2.5 مليار يورو وسيتم إطلاقها في أوائل أغسطس.

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