الاقتصاد الفرنسي يتجاوز التوقعات وينمو 0.5% في الربع الثاني

المصدر: باريس - أ ف ب

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سجل الاقتصاد الفرنسي نمواً نسبته 0.5% في الربع الثاني من السنة الحالية، متجاوزاً التوقعات، ومدفوعاً بالصادرات، في حين تراجع استهلاك الأسر، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية.



وأتى هذا التقدير الأول للمعهد أعلى من توقعات النمو المقدرة بـ 0.1% للفترة بين أبريل ويونيو، وبعد 0.1% مسجلة في الربع الأول من 2023.



ويستند هذا التحسن إلى أداء ثابت للصادرات، ولا سيما معدات النقل، بينما ارتفاع الواردات أقل قوة. وأسهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الفصلي.



واستفاد النمو كذلك من دينامية الصناعات وقطاع الخدمات التجارية وإنتاج الطاقة المدعوم بإعادة فتح المحطات النووية.



في المقابل انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.4% في الربع الثاني مع تراجع ملحوظ بلغ 2.7% على صعيد استهلاك المواد الغذائية للشهر السادس على التوالي متأثراً بتضخم يزيد على 10%.



وفي منشور منفصل، أشار المعهد إلى ارتفاع ملحوظ بلغ 2.5% في استهلاك المواد الغذائية خلال شهر يونيو.

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