تراجع أرباح «أو.إم.في» 60% بانخفاض أسعار النفط والغاز

المصدر: برلين - رويترز

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أعلنت شركة «أو.إم.في» عن تسجيل أرباح أساسية أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من 2023، بفعل تراجع المساهمات من جميع أقسام الشركة، بينما تتوقع انخفاض أسعار النفط والغاز.



وقالت الشركة النمساوية لإنتاج وتسويق النفط والغاز وتقديم الحلول الكيميائية إن أرباح التشغيل، من دون التأثيرات الاستثنائية التي تحدث مرة واحدة والمعدلة بحسب التكلفة الحالية للتوريد، بلغت 1.18 مليار يورو (1.29 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وكان محللون قد توقعوا أن تبلغ أرباح التشغيل تلك 1.27 مليار يورو، بحسب توافق في الآراء أعلنت عنه الشركة.



وتراجعت إيرادات المبيعات في الربع الثاني 39% على أساس سنوي إلى 8.98 مليارات يورو.

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