841 مليون درهم أرباح «ستاندرد تشارترد» الإمارات بارتفاع 33%

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت أرباح «ستاندر تشارترد» - الإمارات قبل خصم الضرائب 33% في النصف الأول من عام 2023 إلى 841.1 مليون درهم (229 مليون دولار)، كما قفزت إيرادات البنك 44% إلى 1.5 مليار درهم (421 مليون دولار).

وذكر البنك، في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن أرباح البنك المعدلة «عالمياً» قبل احتساب الضرائب خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 1.6 مليار دولار. وتفوق هذه النتائج توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، والتي بلغت 1.39 مليار دولار.

وإقليمياً ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 28% إلى 581 مليون دولار.

رفع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني توقعاته لحجم أرباحه خلال العام الجاري.

وقال البنك إن أرباحه سوف ترتفع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 12% إلى 14% بزيادة من توقعات سابقة بلغت 10%. وأعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار.

وتعززت أرباح البنك بفضل الأداء القوي في مجال التعاملات البنكية في ظل ارتفاع اسعار الفائدة ومعدلات التداول.

ونقلت بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي للبنك، بيل وينترز، قوله: «ما زلنا أقوياء من ناحية الربحية، ولدينا سيولة مرتفعة، ورأس مال جيد».

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