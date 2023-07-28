أوروبا تواجه أضعف موسم أرباح منذ 2020

المصدر: بروكسل - (د ب أ)

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يتوقع المحللون تراجعاً كبيراً في أرباح الشركات الأوروبية خلال العام الحالي، في الوقت الذي يتوقعون فيه ارتفاعها في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات خدمة «بلومبرج إنتيلجانس» للتحليلات الاقتصادية، فإن أرباح الشركات في أوروبا ستتراجع خلال العام الحالي بنسبة 12% عن العام الماضي. في الوقت نفسه من المنتظر أن تعلن شركات «أنهاوزر بوش» و«بي.بي» و«بي.إم.دبليو» وغيرها من الشركات الأوروبية الكبرى أرباحها ربع السنوية على أمل أن تساعد في منع حدوث أول تراجع للأرباح الأوروبية منذ 2020.

في المقابل تعلن الشركات الأمريكية أخيراً عن أكبر زيادة في الأرباح عن التوقعات منذ حوالي عامين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المستثمرين الأوروبيين الذين واجهوا ارتفاع أسعار الأسهم في وقت سابق من العام الحالي، أظهروا رفضهم لتراجع نتائج الشركات الأوروبية، كما ظهر في تراجع أرباح شركة السلع الفارهة الفرنسية «إل.في.إم.إتش» وشركة البرمجيات الألمانية «ساب» و«بنك باركليز» البريطاني. كما توجد بعض الإشارات إلى أن المستثمرين بدأوا المراهنة على موسم النتائج السيئة للشركات، بحسب بيانات بنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي».

في الوقت نفسه حذر مشاركون في السوق من أن الفجوة بين مكاسب الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية ستتسع لصالح الأخيرة خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل ضعف نشاط قطاع الأعمال واستمرار ضغوط الأسعار مما يؤثر على مرونة المستهلكين في أوروبا.

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