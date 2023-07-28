شركة إنتل تتحول إلى الربحية بعد ربعين من الخسائر

المصدر: د ب ا

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تحولت شركة إنتل العملاقة لأشباه الموصلات إلى الربحية في الربع الأخير بعد فصلين من الخسائر، وسجلت أرباحا بلغت 48ر1 مليون دولار.

يأتي ذلك بالمقارنة مع خسارة قدرها 454 مليون دولار قبل عام. وفي الوقت ذاته، انخفضت قيمة الإيرادات بنسبة 15% إلى 95ر12 مليار دولار.

وكان أحد الاختلافات الكبيرة عن الربعين الماضيين من الخسائر الفادحة وانخفاض الإيرادات هو تباطؤ الانخفاض في أعمال معالجات أجهزة الحواسيب الشخصية لشركة انتل.

وانخفضت الإيرادات في هذا القطاع بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 8ر6 مليار دولار. وشهدت تقنيات مراكز البيانات انخفاضا أكثر اعتدالا بنسبة 15% إلى 4 مليارات دولار. وفي الربع الأول، تقلص حجم مبيعات كلا القسمين بنسبة 40% تقريبا.

وتجاوزت إيرادات وأرباح سهم إنتل للربع الحالي توقعات المحللين. وارتفع سعر السهم بأكثر من 5% في فترة ما بعد ساعات التداول يوم الخميس.

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