المركزي الأوروبي يرفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2008

المصدر: لندن - وكالات

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رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس، قائلاً إنه لا يزال يتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً على الرغم من التباطؤ الأخير.

هذا ورفع المركزي معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسة إلى 4.25%، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2008، وارتفع المعدل على تسهيلات الإيداع إلى أعلى مستوى له منذ 22 عاماً عند 3.75%.

ومنذ بدء دورة التضييق للبنك المركزي في يوليو 2022، طبق مسؤولو البنك المركزي الأوروبي زيادة غير مسبوقة في أسعار الفائدة بلغت 425 نقطة أساس؛ ما يمثل أسرع وتيرة تشديد في تاريخه.

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