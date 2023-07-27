تراجع أرباح «شل» 56% إلى 5 مليارات دولار

المصدر: لندن - (رويترز)

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أعلنت شركة شل تحقيق أرباح بلغت خمسة مليارات دولار في الربع الثاني من العام، في تراجع 56% عنها قبل عام، مع هبوط أسعار النفط والغاز بعد صعودها بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وزادت شل توزيعات الأرباح إلى 0.33 دولار للسهم خلال الربع كما أعلنت سابقاً في يونيو.

وأعلنت عن إعادة شراء أسهم بثلاثة مليارات دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة مع 3.6 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة السابقة. خالفت أرباح شل المعدلة توقعات المحللين المقدمة من الشركة لربح 5.8 مليارات دولار. وتأتي هذه النتائج مقارنة مع أرباح ربع سنوية قياسية بلغت 11.5 مليار دولار قبل عام و9.65 مليارات دولار في الربع الأول من 2023.

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