6 مليارات دولار أرباح بنك باركليز في النصف الأول

المصدر: لندن - (رويترز)

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أعلن بنك باركليز تحقيق أرباح في النصف الأول من العام جاءت متوافقة مع التوقعات، إذ واصلت أنشطته الاستهلاكية وفي بطاقات الائتمان، التي تشهد ازدهاراً، تعويض أثر تدهور إيرادات في بنكه الاستثماري مع تعثر إبرام صفقات الشركات.

وأعلن البنك البريطاني عن أرباح قبل الضرائب بلغت 4.6 مليارات جنيه إسترليني (5.96 مليارات دولار) بالتماشي مع متوسط توقعات المحللين البالغ 4.5 مليارات جنيه إسترليني، وأعلى من 3.7 مليارات جنيه إسترليني حققها في الفترة نفسها قبل عام.

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