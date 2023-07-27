156.3 مليار يورو إيرادات «فولكس فاجن» في النصف الأول

المصدر: برلين (د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات، تسجيل أرباح في ألمانيا خلال النصف الأول من العام، بلغت بعد احتساب الضرائب 8.52 مليارات يورو (9.45 مليارات دولار)، بانخفاض نسبته 20% مقارنة بالعام الماضي. وبلغت الأرباح التشغيلية للمجموعة، قبل البنود الخاصة، 11.35 مليار يورو، مقابل 13.18 مليار يورو العام الماضي.

ووصلت الأرباح التشغيلية، قبل تأثير التقييم بشكل رئيسي من التحوط ضد السلع خارج محاسبة التحوط 13.9 مليار يورو، بزيادة نحو 13%.

ونتج عن ذلك هامش مماثل بنسبة 8.9% خلال الفترة نفسها. وزادت الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 18% لتصل إلى 156.3 مليار يورو، مدفوعة بالتعافي المستمر في الحجم، بالإضافة إلى المزيج القوي والأسعار. وقامت فولكس فاجن بتسليم 4.4 ملايين سيارة خلال النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي، بدون الصين.

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