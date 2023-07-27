تراجع دخل «توتال إنرجيز» في الربع الثاني إلى 5 مليارات دولار

المصدر: باريس - (رويترز)

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أعلنت شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز تسجيل انخفاض في صافي الدخل في الربع الثاني من العام، وهو ما يأتي على خلفية انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وهوامش أرباح التكرير في أوروبا وسط حالة من الهدوء في أسواق الطاقة. وانخفض صافي الدخل المعدل إلى 5 مليارات دولار مقارنة مع 6.5 مليارات دولار في الربع الأول و9.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كان محللون يتوقعون صافي دخل 5.2 مليارات دولار بحسب توقعات على «أيكون رفينيتيف».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بوياني، في بيان، «في بيئة حيث أسعار النفط والغاز مواتية، وإن كانت إلى تراجع، تؤكد توتال إنرجي قدرتها على تحقيق نتائج قوية».

وكان العام الماضي عاماً استثنائياً بالنسبة لشركة «توتال إنرجي»، حيث بلغ صافي ربحها السنوي 20,5 مليار دولار، وهو رقم قياسي بعدما كان 16 ملياراً في العام 2021.

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