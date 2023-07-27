مبيعات «رينو» تقفز 12 % في النصف الأول إلى 772 ألف سيارة

المصدر: باريس - د ب أ

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أعلنت شركة رينو الفرنسية للسيارات عن تحقيق أرباح في النصف الأول من 2023، وسط زيادة في العائدات مدعومة بزيادة في مبيعات السيارات.

وقفزت مبيعات علامة رينو التجارية بواقع نحو 12 % إلى 772 ألف وحدة، وفي أوروبا وحدها زادت مبيعاتها بواقع 21 %. وسجلت الشركة في النصف الأول صافي دخل وحصة مجمعة بواقع 2.093 مليار دولار (2.21 مليار دولار)، مقارنة بخسارة تمت مراجعتها بلغت 367. 1 مليار يورو.

وبلغ صافي الدخل 2.124 مليار يورو مقابل خسارة بواقع 1.676 مليار يورو. وبالنسبة للنصف الأول من 2022 وصل صافي الخسارة من العمليات المتوقفة إلى 2.323 مليار يورو جراء التعديل غير النقدي المتعلق ببيع الوحدة الروسية لرينو. وقفز الدخل التشغيلي إلى 2.096 مليار يورو من 923 مليون يورو، تمت مراجعتها.

وبالنسبة للنصف الأول وصلت مبيعات المجموعة حول العالم مليوناً و134 ألف سيارة بارتفاع بواقع 13 % من الفترة نفسها من 2022. وبلغت عائدات المجموعة 26.849 مليار يورو، مقارنة بـ 21.089 مليار يورو، تمت مراجعتها.

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