32 مليار درهم إيرادات «ميتا» في الربع الثاني بارتفاع 8%

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفع سهم "ميتا" 11% خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، وذلك ‏عقب إعلان شركة التكنولوجيا الأمريكية عن تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من ‏توقعات الأسواق بدعم من تعافي إيرادات الإعلانات، كما أطلقت الشركة توقعات ‏إيجابية للربع الثالث من العام الجاري.‏

وبلغت ربحية سهم "ميتا" في الربع الثاني نحو 2.98 دولار للسهم الواحد، وهو ما ‏فاق توقعات عند 2.91 دولار للسهم، كما بلغت إيرادات الشركة 32 مليار دولار ‏مقارنة بتوقعات عند 31.12 مليار دولار.‏

وسجلت "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك وإنستغرام وواتسآب" نمواً بنسبة 8% في إيرادات الربع الثاني مدعوماً بزيادة إيرادات ‏الإعلانات والتي كانت قد تضررت بسبب عدة عوامل من بينها الحرب الروسية ‏الأوكرانية وتذبذب أداء الاقتصاد الأمريكي فضلاً عن تأثير سياسة "أبل" على ‏الخصوصية.‏

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