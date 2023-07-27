32 مليار درهم إيرادات «ميتا» في الربع الثاني بارتفاع 8%
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ارتفع سهم "ميتا" 11% خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، وذلك عقب إعلان شركة التكنولوجيا الأمريكية عن تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من توقعات الأسواق بدعم من تعافي إيرادات الإعلانات، كما أطلقت الشركة توقعات إيجابية للربع الثالث من العام الجاري.
وبلغت ربحية سهم "ميتا" في الربع الثاني نحو 2.98 دولار للسهم الواحد، وهو ما فاق توقعات عند 2.91 دولار للسهم، كما بلغت إيرادات الشركة 32 مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 31.12 مليار دولار.
وسجلت "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك وإنستغرام وواتسآب" نمواً بنسبة 8% في إيرادات الربع الثاني مدعوماً بزيادة إيرادات الإعلانات والتي كانت قد تضررت بسبب عدة عوامل من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وتذبذب أداء الاقتصاد الأمريكي فضلاً عن تأثير سياسة "أبل" على الخصوصية.