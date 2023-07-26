«الاحتياطي» يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاماً

المصدر: نيويورك - البيان

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رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً، وذلك بعد أن توقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً. ليمثل قرار اليوم الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

وأشار «الفيدرالي» في بيان إلى أن الزيادة التي أقرها في اجتماع يوليو، اليوم الأربعاء، تأتي ضمن جهوده لترويض التضخم والذي رغم تباطؤه إلا أنه ما يزال بعيداً عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي هبوطاً سلساً.

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي مستجيباً لموجة تشديد السياسة النقدية التي يقودها «الفيدرالي» لكبح أسعار المستهلك، حيث كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل عن تباطؤ وتيرة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% على أساس سنوي، مقابل توقعات بزيادة إلى 3.1%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين.

وكذلك تباطأ معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء) إلى 4.8% على أساس سنوي مقابل توقعات ببلوعه 5%، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ نهاية 2021. وعلى أساس شهري، ارتفع كلا المؤشرين الرئيسي والأساسي 0.2% مقارنة بشهر مايو.

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