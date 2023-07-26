«أستون مارتن» ترفع أسعار السيارات الفاخرة 14%

المصدر: لندن - بلومبرج

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ارتفع متوسط ​​سعر بيع سيارات «أستون مارتن» 14% إلى 212 ألف جنيه استرليني في النصف الأول من 2023.

وقفزت مبيعات الشركة 23% في الربع الثاني، بسبب زيادة أسعار سياراتها الفاخرة، وتفوق أداء الشركة في الربع الثاني على توقعات المحللين، لكنها حافظت على توجيهات العام بأكمله دون تغيير، وأضافت «أستون مارتن» أنها تسير في طريقها لتحقيق أهدافها المالية لعام 2024.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 381.5 مليون جنيه استرليني (492 مليون دولار) بالربع المنتهي في يونيو، مدفوعة بصعود الأحجام وزيادة الأسعار، وأبلغت عن خسارة تشغيلية قدرها 42.3 مليون جنيه استرليني.

وتخوض «أستون مارتن»، التي يقودها الملياردير الكندي لورانس سترول، جهود تحوّل نتج عنها زيادات متعددة لرأس المال، أحدثها جعل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «جيلي» الصينية من المساهمين الرئيسيين.

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