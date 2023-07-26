أرباح «دويتشه بنك» تتراجع 27% بسبب النزاعات القضائية

المصدر: فرانكفورت - (د ب ا)

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تراجعت أرباح «دويتشه بنك» في الربع الثاني بسبب ارتفاع تكاليف إعادة هيكلة البنك والنزاعات القضائية. وتراجعت أرباح البنك بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 763 مليون يورو (844 مليون دولار)، بحسب ما أعلنه البنك. مع ذلك، كان المحللون قد توقعوا تراجع الأرباح بنسبة أكبر. وأرجع دويتشه بنك تراجع الأرباح إلى التكاليف الخاصة التي تقدر بـ655 مليون يورو من أجل إعادة هيكلة البنك والنزاعات القضائية، التي يتعلق الكثير منها بقضايا قديمة. من ناحية أخرى، ارتفعت الإيرادات بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 11% لتصل إلى 7.4 مليارات يورو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجل البنك في النصف الأول من العام أعلى أرباح قبل حساب الضرائب منذ سنة 2011، بلغت نحو 3.3 مليارات يورو.

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