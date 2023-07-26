أستراليا تغرم «ميتا» 14 مليون دولار بسبب تضليل المستهلكين

المصدر: كانبرا - د ب أ

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أصدرت المحكمة الاتحادية الأسترالية حكماً، يلزم فرعين لشركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا بلاتفورمز بدفع غرامة، قدرها 10 ملايين دولار أسترالي (7 ملايين دولار) لكل فرع، بعد إدانتهما بممارسة تضليل المستهلكين.

وأشارت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا إلى أن الشركتين جمعتا بيانات خاصة بالمستخدمين، عبر تطبيق للهواتف المحمولة، تم الترويج له باعتبارها وسيلة لحماية الخصوصية دون الكشف عن قيامه بجمع البيانات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المحكمة أمرت أيضاً شركتي فيسبوك إسرائيل، وتطبيق التسوق أونافو، الذي توقف نشاطه الآن والمملوكين لمجموعة ميتا بدفع 400 ألف دولار أستراليا نفقات للتقاضي في هذه القضية، التي أقامتها هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية. يذكر أن ميتا، التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتسآب تواجه أيضاً دعوى قضائية من جانب مكتب مفوض حماية المعلومات، بسبب تعاملاتها مع مؤسسة كامبريدج أنالاتيكا للاستشارات في أستراليا.

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