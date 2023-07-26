إيرادات مايكروسوفت الفصلية تتجاوز 56 مليار دولار بارتفاع 8%
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أعلنت مايكروسوفت أرباحها المالية للربع الرابع من السنة المالية للشركة.
وحققت الشركة أرباح 2.69 دولار للسهم ، مقابل توقعات بـ 2.55 دولار للسهم.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% لتصل إلى 56.19 مليار دولار ، مقابل توقعات بـ 55.47 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الدخل الصافي 20.08 مليار دولار ، مقارنة بـ 16.740 مليار دولار.
وساهم قطاع السحابة الذكية من مايكروسوفت بـ 23.99 مليار دولار في الإيرادات ، بزيادة 15٪ وأكثر من 23.79 مليار دولار من إجماع المحللين.
ونمت إيرادات Azure بنسبة 26٪ خلال الربع ، مقارنة مع نمو بنسبة 27٪ في الربع السابق.