إيرادات مايكروسوفت الفصلية تتجاوز 56 مليار دولار بارتفاع 8%

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعلنت مايكروسوفت أرباحها المالية للربع الرابع من السنة المالية للشركة.

وحققت الشركة أرباح 2.69 دولار للسهم ، مقابل توقعات بـ 2.55 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% لتصل إلى 56.19 مليار دولار ، مقابل توقعات بـ 55.47 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الدخل الصافي 20.08 مليار دولار ، مقارنة بـ 16.740 مليار دولار.

وساهم قطاع السحابة الذكية من مايكروسوفت بـ 23.99 مليار دولار في الإيرادات ، بزيادة 15٪ وأكثر من 23.79 مليار دولار من إجماع المحللين.

ونمت إيرادات Azure بنسبة 26٪ خلال الربع ، مقارنة مع نمو بنسبة 27٪ في الربع السابق.

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