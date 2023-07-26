"سناب شات" تقلص خسائرها 11% بـ 397 مليون مستخدم نشط

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

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أعلنت "سناب شات" عن نتائج الربع الثاني، حيث ارتفع عددد المستخدمون النشطون إلى 397 مليون مستخدم مقابل توقعات بـ 394.9 مليون مستخدم.

وتمكنت الشركة من تقليص صافي خسارتها بنسبة 11٪ على أساس سنوي إلى 377.3 مليون دولار في الربع الثاني.

وبلغت إيرادات "سناب" 1.07 مليار دولار مقابل توقعات بـ 1.05 مليار دولار.

فيما بلغت خسارة السهم 2% مقابل توقعات بخسارة 4%.

وانخفض إجمالي المبيعات في الربع الثاني بنسبة 4٪ من 1.11 مليار دولار في العام السابق خلال نفس الفترة.

وبلغ متوسط العائد لكل مستخدم 2.69 دولار مقابل توقعات بـ 2.68 دولار متوقع.

كما أصدرت سناب توجيهات الربع الثالث وتأمل في الوصول إلى المستخدمين النشطين يومياً إلى ما بين 405 ملايين و406 ملايين. وتتوقع ما بين 1.07 مليار دولار و1.13 مليار دولار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة سناب ، إيفان شبيجل: "متحمسون للتقدم الذي أحرزناه في زيادة عائد الاستثمار لشركائنا الإعلانيين ، وتنمية مجتمعنا إلى 397 مليون مستخدم نشط يومياً ، والوصول إلى أكثر من 4 ملايين مشترك".

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