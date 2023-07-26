النفط يرتفع وسط شح الإمدادات

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 82.81 دولاراً للبرميل خلال التداولات، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً إلى 78.85 دولاراً.

وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف سياسات دعم الاقتصاد وسط انتعاش متذبذب بعد «كوفيد 19»، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.ومع ذلك، أكدت البيانات المخيبة للآمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي،

فقد أظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعاً في يوليو، مع انخفاض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة بالكتلة، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور «كوفيد 19».

وفي الولايات المتحدة، تباطأ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو، متأثراً بتراجع نمو قطاع الخدمات.

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