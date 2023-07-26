74 مليار دولار إيرادات "ألفابيت" الفصلية بزيادة 7%

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

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قفز سهم شركة "الفابيت" الشركة الأم لجوجل بنسبة 5%، بعدما أعلنت الشركة زيادة إيرادات الربع الثاني من العام بنسبة 7٪ لتصل إلى 74.6 مليار دولار ، بدعم وحدة الحوسبة السحابية .

وبلغت إيرادات الشركة 74.6 مليار دولار مقابل 72.82 مليار دولار التي توقعتها رفينيتيف.

فيما بلغت الأرباح 1.44 دولار للسهم مقابل توقعات بـ 1.34 دولار للسهم.

وحققت إعلانات يوتيوب 7.67 مليار دولار مقابل توقعات بـ 7.43 مليار دولار .

بينما حقق جوجل كلاود 8.03 مليار دولار مقابل توقعات بـ 7.87 مليار دولار .

وبلغت تكاليف اكتساب حركة المرور: 12.54 مليار دولار مقابل توقعات بـ 12.37 مليار دولار .

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