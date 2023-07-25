«صندوق النقد» يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في العام 2023

المصدر: دبي - بلومبرج

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، مقدراً أن المخاطر قد تراجعت في الأشهر الأخيرة بعد أن تجنبت الولايات المتحدة التخلف عن سداد الديون وخفوت أزمة مصرفية على جانبي المحيط الأطلسي.

قال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتوسع بنسبة 3% في عام 2023. وفي حين أنه يمثل تباطؤاً من 3.5% العام الماضي، إلا أنه أفضل من التوقعات السابقة للصندوق في أبريل عند 2.8%.

التضخم

قال صندوق النقد الدولي، إنه حتى مع تشديد السياسة النقدية، تظل الأولوية في معظم الاقتصادات هي تحقيق معدل تضخم منخفض مستدام، مضيفاً إن البنوك المركزية يجب أن تركز على استعادة استقرار الأسعار وتعزيز الرقابة المالية ومراقبة المخاطر.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ التضخم إلى 6.8% هذا العام - مقارنة مع توقع 7% في أبريل مقابل 8.7% في عام 2022. لكن الصندوق رفع أيضاً توقعاته لزيادة تكلفة المعيشة في عام 2024 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 5.2%، قائلاً إنه يتوقع أن تنخفض الأسعار الأساسية، التي تستبعد الغذاء والطاقة، بشكل تدريجي أكثر من ذي قبل.

الاقتصادات المتقدمة

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصادات المتقدمة تقود التباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في العام الماضي، خصوصاً وأن ضعف التصنيع يعوض الخدمات. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يستقر النشاط في الاقتصادات النامية والصاعدة هذا العام والعام المقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.8% هذا العام، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 15 في عام 2024.

يرى صندوق النقد الدولي أن الصين ستتوسع بنسبة 5.2% هذا العام، دون تغيير عن توقعاته السابقة. ومع ذلك، حذر الصندوق من أن تعافي الصين بعد إعادة الفتح بعد الوباء في بداية هذا العام يتباطأ، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف قطاع العقارات الذي يضر بالاستثمارات، فضلاً عن ضعف الطلب الأجنبي وارتفاع البطالة بين الشباب.

أبرز التوقعات

رفع توقعات النمو للمملكة المتحدة 0.7 نقطة مئوية إلى 0.4%، على خلفية استهلاك أفضل من المتوقع، وانخفاض أسعار الطاقة.

زيادة توقعات نمو روسيا 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5%، مما يعكس قوة أداء النصف الأول من العام المدعوم من تجارة التجزئة والبناء والإنتاج الصناعي، في ظل التحفيز المالي.

رفع الصندوق توقعات نمو البرازيل 1.2 نقطة مئوية إلى 2.1% بعد زيادة الإنتاج الزراعي في وقت مبكر من العام، مما ساعد أيضاً على رفع النشاط بقطاع الخدمات.

سينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.3%، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يتراجع أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1%، بسبب ضعف الإنتاج الصناعي والانكماش الاقتصادي المحقق في الربع الأول.

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