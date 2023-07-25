«يو بي إس» يتحمل 387 مليون دولار غرامات «كريدي سويس»

المصدر: زيورخ - بلومبرج

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يسدد بنك «يو بي إس» غرامات إجمالية تناهز 387 مليون دولار مرتبطة بسوء سلوك «كريدي سويس» في تعاملاته مع صندوق «أركيغوس كابيتال مانجمنت»، بينما يبدأ المالك الجديد لمصرف «كريدي سويس» المُفلس تحمل التبعات القانونية لهذا السلوك.

في حكم اتفاقي مع بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، وافق «يو بي إس» على سداد 268.5 مليون دولار غرامة عن ممارسات إدارة مخاطر الائتمان غير الآمنة وغير السليمة التي اتبعها «كريدي سويس»، بعدما استحوذ «يو بي إس» عليه في يونيو.

قال «الاحتياطي الفيدرالي»: «افتقر (كريدي سويس) إلى الحوكمة الملائمة، والموظفين ذوي الخبرة الأكفاء، والجودة الوافية للبيانات، وإدارة نموذج المخاطر، لضمان إدارة مخاطر الأنشطة المنفذة مع النظراء بشكل سليم».

وغرمت «هيئة التنظيم التحوطي» البريطانية التابعة لـ«بنك إنجلترا» المصرف 87 مليون جنيه استرليني (112 مليون دولار)، والتي وصفتها الهيئة بأنها أضخم غرامة فرضتها حتى الآن.

واكتمل استحواذ «يو بي إس» على منافسه المنكوب في الشهر الماضي، ليحصل الرئيس التنفيذي، سيرجيو إرموتي، على أرباح غير متوقعة تقدر بمليارات الدولارات بعد خطة الإنقاذ التي توسطت فيها الحكومة.

في الوقت ذاته، أشار «يو بي إس» في وقت سابق إلى أن الالتزامات المالية المرتبطة بـ«كريدي سويس» قد تقارب 4 مليارات دولار خلال 12 شهراً، وأن تخفيض قيمة الأصول قد يقدر بنحو 13 مليار دولار.

وأصدرت الجهة التنظيمية المالية السويسرية، «فينما» (Finma)، إجراءات تصحيحية لبنك «يو بي إس»، حيث توصلت الجهة التنظيمية إلى أن «كريدي سويس» قد انتهك قانون الأسواق المالية في علاقته مع «أركيغوس».

وقالت «فينما» في بيان: «البنك لم يتمكن من تحديد المخاطر الكبيرة المرتبطة بصندوق (أركيغوس) ولا تقليل أثرها أو رصدها». لكن الجهة التنظيمية لا تملك سلطة فرض غرامات.

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