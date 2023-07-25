أرباح «يونيليفر» البريطانية تتجاوز 3.5 مليارات في النصف الأول

المصدر: لندن - (د ب ا)

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أعلنت شركة يونيليفر البريطانية للسلع الاستهلاكية تسجيل أرباح قبل حساب الضرائب بلغت 5.267 مليارات يورو (8.82 مليارات دولار) خلال النصف الأول، بارتفاع بنسبة 20.8% مقارنة بـ 4.359 مليارات يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفع صافي الأرباح إلى 3.548 مليارات يورو أو 1.40 يورو للسهم مقارنة بـ 2.905 مليار يورو أو 1.13 يورو للسهم منذ عام. وارتفع حجم أعمال الشركة بنسبة 2.7 ليصل إلى 30.428 مليار يورو مقارنة بـ 29.623 مليار يورو خلال العام الماضي. وقالت الشركة إن مبيعاتها ارتفعت خلال النصف الأول بنسبة 9.1%.

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