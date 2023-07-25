وول ستريت تترقب النتائج وقرار الاحتياطي الفيدرالي

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 ، أمس، حيث يترقب المستثمرون مجموعة من تقارير الأرباح لشركات التكنولوجيا وقرار الاحتياطي الفيدرالي حول رفع الفائدة.

وارتفع داو جونز الصناعي بنسبة 0.16%. وارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 0.29% و0.38% على التوالي. كما ارتفعت أسهم ألفابيت التابعة لشركة جوجل 2%، بينما أضافت ميتا 0.7%.

الأوروبية

وتصدرت الأسهم الإسبانية الخاسرين بين البورصات الأوروبية، بعد انتهاء الانتخابات العامة في البلاد دون فائز واضح، مما يشير إلى جمود سياسي ويثير القلق بين المستثمرين. وهبط مؤشر الأسهم الإسبانية 1.1% مسجلاً أدنى مستوياته في نحو أسبوع بعدما لم تمنح نتائج الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع أياً من اليمين أو اليسار مساراً مريحاً لتشكيل الحكومة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وهوى سهم شركة بافاريان نورديك 23.1%.

وتراجع سهم فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية 5.8%. وصعد سهم بنك جوليوس باير السويسري 6% بعدما أعلن عن نمو أرباحه 18% في النصف الأول من 2023.

اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً، للمرة الأولى في ثلاث جلسات مع صعود أسهم صانعي السيارات مستفيدة من تراجع الين في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على أن يغير البنك المركزي للبلاد سياسته النقدية هذا الأسبوع.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد هبوطها على مدى جلستين مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. كما زادت أسهم شركات الصلب بعد ارتفاع سهم طوكيو ستيل بالحد اليومي الأقصى بفضل إعلان الشركة أرباحاً قوية. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 1.23% عند 32700.94 نقطة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، ارتفع 198 وانخفض 25 فيما ظل اثنان دون تغير. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.84% إلى 2281.18 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي لمصنعي معدات النقل 1.65% ليكون واحداً من بين القطاعات الثلاثة الأفضل أداء في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وتراجعت العملة اليابانية إلى نحو 142 يناً للدولار يوم الجمعة.

وكان سهم ميتسوبيشي موتورز الأفضل أداء على المؤشر نيكاي وقفز خمسة بالمئة بعد الإعلان عن بيانات مالية إيجابية خلال الجلسة. كما كان قطاع الحديد والصلب الأفضل أداء في بورصة طوكيو وارتفع بنحو 3.5%.

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