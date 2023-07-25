انخفاض الين مع ترقب المتعاملين قرارات السياسات النقدية

المصدر: سيدني - رويترز

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سجل الدولار واليورو أمس بداية قوية لأسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية بينما عانى الين وسط توقعات المستثمرين ألا يرفع بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة على خلاف ما يخطط له صانعو السياسات في أوروبا والولايات المتحدة.

ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه بشأن السياسة النقدية غداً وينهي البنك الأوروبي المركزي اجتماعه في اليوم التالي يعقبهما بنك اليابان يوم الجمعة.

وانخفض الين إلى 141.5 أمام الدولار، وسجل 157.28 أمام اليورو غير بعيد عن أدنى مستوياته في 15 عاماً أمام اليورو البالغ 158.04. واستقر اليورو عند 1.1121 دولار في حين تماسك مؤشر الدولار عند 101.04.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع البنكان المركزيان الأوروبي والأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، وسيكون التركيز في الحالتين على المؤشرات التي سيعلنها البنكان بشأن اجتماعاتهما لشهر سبتمبر والتوقعات بأن يستمر ميل البنك المركزي الأوروبي للتشديد النقدي بينما قد تتيح مؤشرات على تباطؤ التضخم الفرصة للمركزي الأمريكي للتلميح إلى وقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.6172 دولار في حين استقر الدولار الأسترالي دون تغير عند 0.6731 دولار.

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