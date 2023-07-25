النفط يرتفع مع قلة المعروض والأسعار تتجاوز 80 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أمس وتجاوز خام برنت 80 دولاراً للبرميل بدعم من قلة المعروض والآمال بخصوص تحفيزات صينية مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي.

وخلال التداولات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.5%، إلى 83 دولاراً للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.05 دولار، أو 2.3%، إلى 79.12 دولاراً للبرميل.

وقالت سيتي ريسيرتش المؤسسة البحثية الأمريكية في مذكرة إنها تتوقع ارتفاع أسعار النفط قليلاً في الصيف بمتوسط 83 دولاراً للبرميل في الربع الثالث.

وقال محللون من بنك أستراليا الوطني في مذكرة: «رغم أن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع قد يؤدي إلى بعض التقلبات في الأسعار على المدى القصير، نتوقع أن تشهد السوق شحاً في المعروض بسبب تقليص أوبك للإمدادات وزيادة التكهنات في السوق بمزيد من الإجراءات التحفيزية في الصين للاستمرار في دفع الأسعار للارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2023».

وفي الصين، كشفت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح عن إجراءات لتحفيز استثمار القطاع الخاص في بعض قطاعات البنية التحتية، وقالت إنها ستزيد الدعم المالي للمشروعات الخاصة أيضاً.

ويتوقع المشاركون في السوق أن تنفذ بكين إجراءات تحفيزية موجهة لدعم اقتصادها المتعثر، مما يعزز على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم.

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