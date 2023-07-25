انكماش نشاط الأعمال بألمانيا في يوليو

المصدر: برلين - رويترز

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أظهر مسح أولي، نُشر أمس، انكماش نشاط الأعمال بألمانيا خلال يوليو الجاري، مما يزيد من احتمال حدوث ركود في النصف الثاني من العام.

وانخفض مؤشر بنك هامبورج التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 48.3 في يوليو مقابل 50.6 في يونيو، وهو ما يقل عن توقعات المحللين بقراءة 50.3، وبهذا ينخفض المؤشر عن مستوى خمسين نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير. وأظهر المسح أن الاتجاه الهبوطي قاده قطاع الصناعات التحويلية، الذي انخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص به إلى 38.8 من 40.6، في ظل تراجع سريع في الطلب على السلع.

واستمر التباطؤ، الذي بدأ الشهر الماضي في نمو قطاع الخدمات، خلال يوليو، وتراجعت قراءة مؤشر مديري مشتريات القطاع من 54.1 إلى 52.0.

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