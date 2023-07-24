تيسلا تستعد لإنتاج سيارة جديدة منخفضة التكلفة

المصدر: دبي- البيان

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يستعد ممثلون من شركة تيسلا لمقابلة وزير التجارة الهندي هذا الشهر لمناقشة خطط بناء مصنع لإنتاج سيارة جديدة كلياً بسعر 24 ألف دولار.

وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لرويترز، فإن الشركة التي يديرها إيلون ماسك أعربت عن اهتمامها ببناء مصنع في الهند لإنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكلفة للسوق المحلي والتصدير.

وتمثل المحادثات تحولاً حاداً بالنسبة للشركة، بعدما أحبطت جهودها العام الماضي لخفض ضرائب الاستيراد على السيارات الكهربائية المشحونة إلى الهند بسبب دعوات من مسؤولين حكوميين بأن تتعهد الشركة بتصنيع السيارات محلياً.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع مع وزير التجارة الهندي هو أعلى مستوى للمناقشات بين تيسلا والحكومة الهندية منذ يونيو، حينما التقى ماسك برئيس الوزراء على هامش زيارته إلى أمريكا.

وتشكل السيارات الكهربائية حالياً أقل من 2 % من إجمالي مبيعات المركبات في الهند.



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