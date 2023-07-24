درجات الحرارة تضرب شركات الطيران في أمريكا

المصدر: واشنطن - بلومبرغ

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تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها أمريكا، في ارتباك أعمال العديد من شركات الطيران، حيث أرغمتها على تقليص أعمالها في الولايات المتأثرة بتلك الموجة، ودفعتها لتقليل الوقود، وحقائب المسافرين، والركاب أيضاً، من أجل ضمان أمن وراحة المسافرين.

وقالت بلومبرغ إن درجات الحرارة شديدة الارتفاع أجبرت شركات الطيران الأمريكية، خلال صيف عام 2017، على إلغاء بعض الرحلات الجوية في فينيكس، خاصة تلك التي كان مخصصاً لها الطائرات النفاثة الإقليمية الأصغر، والطائرات القديمة.

واحتفظت درجات الحرارة بارتفاعها في العديد من الولايات الأمريكية، ويقول خبراء الطقس إنه من المتوقع أن تستمر خلال هذا الأسبوع على ارتفاعها في معظم أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة. وواصلت درجات الحرارة تسجيل مستويات غير مسبوقة، لفترات مطولة، بصورة لم تحدث من قبل، حيث تجاوزت 100 درجة فهرنهايت (نحو 38 مئوية)، في مدينة لاس فيغاس.

وبالإضافة إلى مدينة لاس فيغاس التي ارتفعت فيها درجة الحرارة إلى 116 درجة فهرنهايت (47 درجة مئوية) في 16 يوليو، وصلت فينيكس، في ولاية أريزونا، إلى 119 (أكثر من 48 درجة مئوية) في 19 و20 يوليو، وشهدت درجات حرارة أعلى من 100 في كل أيام الأسبوع الأخير على الأقل.

وقالت دلتا آيرلاينز، وأمريكان آيرلاينز، ويونايتد آيرلاينز إن «عمال منحدرات المطار ومناولي الأمتعة، وغيرهم ممن يعملون في الخارج أصبحوا يحصلون على فترات راحة أكثر وأطول، وإمدادات مياه إضافية، كما سمح لهم بالوصول إلى المناطق المظللة أو التي يوجد بها تكييف هواء، ومناشف التبريد».

أليجيانت

ونقلت وكالة بلومبرغ عن شركة طيران «أليجيانت» قولها، إنها ستخفض عدد الركاب لو كان هناك تأثير على سلامة المسافرين بسبب درجات الحرارة التي ما زالت تواصل ارتفاعها لمستويات قياسية في ولايات الجنوب الغربي.

دلتا أيرلاينز

وعلى نحو متصل، قالت شركة «دلتا أيرلاينز»، في بيان أصدرته يوم الجمعة، «تم وضع بروتوكولات إضافية لمعالجة التأثيرات التشغيلية للحرارة الشديدة على الطائرات، بما في ذلك تحميل كمية أقل من الوقود لحساب الوزن والتوازن، مع إجراء إعادة جدولة لعمليات إعادة التزود بالوقود على طول الطريق عند الحاجة».

أمريكان آيرلاينز

وذكرت متحدثة باسم شركة «أمريكان آيرلاينز»، أنه «على الرغم من وجود عدد قليل جداً من عمليات التحويل والتأخير التي تسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الخطة التي وضعناها سمحت لنا بتجنب حدوث أزمات كبرى».

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