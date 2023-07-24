انهيار أرباح «تاتا ستيل» الهندية خلال الربع الثاني

المصدر: نيودلهي - (د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة صناعة الصلب الهندية «تاتا ستيل» تراجع أرباحها ربع السنوية بنسبة 92%، في الوقت الذي تعاني فيه من تراجع أداء فروعها في أوروبا رغم تحسن أدائها في السوق الهندية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان تاتا القول، إن صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 6.34 مليارات روبية (78 مليون دولار)، مقابل 77.65 مليار روبية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أنه رغم التراجع الحاد في الأرباح، جاء أداء الشركة أفضل من توقعات المحللين الذين توقعوا تسجيل خسائر بقيمة 2.18 مليار روبية.

في الوقت نفسه تراجعت مبيعات تاتا ستيل خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسبة 6.2% سنوياً إلى 594.9 مليار روبية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز