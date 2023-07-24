6.4 % نمو التجارة الخارجية الصينية للمنتجات الزراعية في النصف الأول

المصدر: بكين - شينخوا

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أظهرت بيانات رسمية أن التجارة الخارجية الصينية للمنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 6.4 % على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام.

وبلغ إجمالي واردات وصادرات البلاد من المنتجات الزراعية 171.76 مليار دولار خلال هذه الفترة، وفقاً لوزارة الزراعة والشؤون الريفية.

وقالت الوزارة إن صادرات الصين من المنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 1.7 % على أساس سنوي إلى 47.71 مليار دولار.

وبلغت وارداتها من هذه المنتجات 124.05 مليار دولار، بزيادة 8.3 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات أيضاً أن العجز التجاري الصيني للمنتجات الزراعية بلغ 76.34 مليار دولار في نفس الفترة، بزيادة 12.9 % على أساس سنوي.

بيانات

وكانت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية قد أظهرت أن التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية في الصين حافظت على اتجاه التوسع في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 9.7 % على أساس سنوي لتصل إلى 111.71 مليار دولار.

على صعيد آخر، أصدر البنك الزراعي الصيني، أحد أكبر المقرضين التجاريين في البلاد، سندات مالية خاصة بقيمة 20 مليار يوان (حوالي 2.8 مليار دولار) لدعم التنمية الريفية.

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