إيلون ماسك يتجه لتغيير اسم «تويتر» وشعارها

المصدر: سان فرانسيسكو -أ ف ب

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أعلن رجل الأعمال ومالك منصة «تويتر» إيلون ماسك أنه يعتزم تغيير اسم شبكته الاجتماعية وشعارها.

وغرّد عبر حسابه «قريباً سنقول وداعاً لماركة «تويتر» ولكل الطيور بشكل تدريجي»، قبل أن يضيف «تغريدة»، أشار فيها إلى أن الشعار الجديد قد يكون حرف «إكس» («X»). وحمّل عبر صفحته مقطع فيديو، نشره أحد مستخدمي «تويتر» يظهر شعار المنصة الحالي أي الطائر الأزرق مستبدلاً بعلامة «إكس» ساطعة.

وقال: «إذا نُشر شعار إكس جيد الليلة، فسنعتمده في مختلف أنحاء العالم (اليوم)».

وبعد استحواذه على «تويتر» العام الفائت لقاء 44 مليار دولار غيّر ماسك في أبريل 2023 اسم الشركة إلى «إكس كورب»، فيما يتطرق بصورة مستمرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع الأنشطة، التي يوفرها «تويتر»، مع إمكانية تقديم خدمات مالية، على غرار منصة «وي تشات» في الصين. ورداً على مستخدم سأله ما إذا كان يمكن الوصول إلى «تويتر»، من خلال العنوان الإلكتروني «إكس دوت كوم» (x.com)، أجاب ماسك: «طبعاً».

و«إكس دوت كوم» كان الموقع الإلكتروني للبنك الرقمي، الذي أسسه رجل الأعمال، وبات لاحقاً خدمة الدفع عبر الإنترنت «باي بال». ويأتي احتمال تغيير اسم «تويتر» في مرحلة تواجه فيها المنصة صعوبات كثيرة، مع صرف ماسك نحو نصف الموظفين وتراجع العائدات الإعلانية بحوالي النصف، على قول الملياردير.

وتواجه الشبكة الاجتماعية عدداً كبيراً من التطبيقات المنافسة، أبرزها «ثريدز» الذي أطلقته شركة «ميتا». ورداً على سؤال من مستخدم آخر، لفت ماسك إلى أنّ التغريدات ستُسمّى «اكس» بعد تغيير اسم المنصة.

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